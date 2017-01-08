Yurtta Kış - Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor

Mersin'in yüksek kesimlerindeki mahallelerde kar yağışı etkili oluyor.



Merkez Toroslar ilçesinde, Toros Dağları eteklerinde yer alan 1453 metre rakımdaki Arslanköy Mahallesi'nde yaklaşık 15 gündür kar yağışı aralıklarla devam ediyor.



Kar kalınlığının bazı yerlerde 2 metreyi bulduğu mahallede, ara sokaklar ulaşıma kapandı. Ana yollarda ise ulaşım, belediye ve karayolları ekiplerinin çalışması sayesinde sağlanabiliyor.



Bazı akaryakıt istasyonlarının çatıları biriken kar nedeniyle çökerken, bazı evlere de kar içinden açılan yollarla ulaşılıyor.



Kar yağışı, ilçeye bağlı Ayvagediği, Gözne ve Güzelyayla mahalleleri ile çevresindeki yerleşim yerlerinde de yaşamı olumsuz etkiliyor.



Kastamonu



Kastamonu İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, sabahtan itibaren etkili olan kar yağışı, özellikle yüksek rakımlı ilçelere bağlı köylerde ulaşımda aksamalara yol açıyor.



Ulaşıma kapanan 140 köy yolu, karla mücadele ekiplerinin çalışması sonucu açıldı. Kapalı 11 köy yolunda ise çalışmalar sürdürülüyor.