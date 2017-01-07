Yurtta Kış - Kar Yağışı Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Bilecik / Manisa /

Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Kütahya, Eskişehir, Yalova ve Bilecik'te, yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz yönde etkiliyor.



Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulaşım Daire Başkanlığı ekipleri, kar nedeniyle gece kapanan 17 ilçedeki 93 kırsal mahalle yoluna müdahale etti.



132 araç ve 320 personelle sürdürülen karla mücadele çalışmaları kapsamında, Büyükorhan'da 6, Gemlik'te 3, Gürsu'da 3, İnegöl'de 7, İznik'te 8, Karacabey'de 10, Keles'te 7, Kestel'de 7, Mudanya'da 8, Mustafakemalpaşa'da 12, Orhaneli'de 6, Orhangazi'de 3, Yenişehir'de 6, merkez Osmangazi'de 3, Nilüfer'de 4 kırsal mahalle yolu trafiğe açıldı.



Devam eden kar yağışının açılan yolları yeniden kapatması nedeniyle çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.



Ekiplerin özellikle Uludağ yolu, Alacahırka, Kuştepe, Teleferik gibi kentin yüksek kesimlerindeki karla mücadele çalışmaları da kesintisiz devam ediyor.



Öte yandan, Bursa'yı Ankara, Yalova ve Balıkesir'e bağlayan karayollarının bazı mevkilerinde yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşım zaman zaman aksıyor.



Bursa-Ankara karayolu "Mezitler" ve Bursa-Yalova karayolu "Süpürgelik" mevkileriyle Bursa-Balıkesir karayolu Mustafakemalpaşa ve Susurluk yakınlarında araç sürücüleri tedbirli olmaları konusunda uyarılıyor. Bu mevkilerde zaman zaman araçların kayması yüzünden trafikte aksamalar yaşanıyor.



Çanakkale



Çanakkale'de de kar yağışı nedeniyle kentin tamamı beyaza büründü. Belediye ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için ana arterlerde tuzlama yaptı.



Çanakkale ile İzmir ve Bursa arasında ulaşımı sağlayan karayollarında da kar yüzünden ulaşım aksadı, bazı araçlar kaydı, uzun araç kuyrukları oluştu. Çanakkale-İzmir karayolu "Taştepe" mevkisinde de bazı araçlar yolda kaldı.



Karayolları ekipleri, iş makineleriyle bölgede kar küreme ve tuzlama çalışması gerçekleştirdi.



Bu arada, yağış nedeniyle Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Lapseki Meslek Yüksek Okulunda (MYO) çalışan güvenlik görevlileri de mahsur kaldı. Bölgeye giden belediye ekipleri, 2 güvenlik görevlisini kepçeyle bulundukları yerden alıp ilçe merkezine getirdi.



Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, Meteorolojinin yaptığı uyarılar doğrultusunda gerekli önlemleri aldıklarını belirterek, "Ekiplerimiz devriye gezerek, yoldan çıkan araçları kurtarıyor. Lapseki MYO'da mahsur kalan güvenlik görevlilerinin yerine nöbeti devralacak arkadaşları da götürdük. İlçede şu an itibariyle herhangi bir sıkıntı yok." dedi.



Balıkesir



Balıkesir'de ise Kepsut-Dursunbey karayolu ile 592 kırsal mahalle yolu ulaşıma kapandı. Birçok kırsal mahalleye elektrik verilemiyor. İli, İstanbul, İzmir, ve Çanakkale'ye bağlayan karayollarında da zincir takmayan araçların geçişine izin verilmiyor. Söz bölgelerde çok sayıda araç yolda kaldı.



Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Edip Uğur ile gazetecilere yaptığı açıklamada, il genelinde dün geceden bu yana devam eden kar yağışının, özelikle ulaşımda aksamalara neden olduğunu belirtti.



Yazıcı, bazı yollarda zaman zaman trafiğin kısa süreyle tek şeritten sağlandığını ancak şehirlerarası yolların açık olduğunu vurgulayarak, şunları aktardı:



"Sadece Kepsut-Dursunbey yolu sıkıntılı, arada da açma çalışmaları devam ediyor. Diğer bütün ana yollar açık. Ulaşım zaman zaman tek şeritten sağlanıyor. Dün geceden itibaren kamyon ve tırların seyahat etmesine izin vermiyoruz. Çünkü bu araçlar kaza yaptığında veya kaydığında yol kapandığında açılması çok zor. Gerekmedikçe vatandaşların araç kullanmamalarını ve kış lastiği veya zincir takmalarını rica ediyoruz."



Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur da ekiplerin aralıksız çalıştığını ifade ederek, "Balıkesir'in 900 köyünün 592'si ulaşıma kapalı. 18 tuzlama aracı ve iş makineleriyle 50 ayrı noktada yolların açılması için çalışan ekiplerimiz var. Biz 24 saat aralıksız çalışmaları sürdüreceğiz. Ancak yoğun tipi dolayısıyla açılan yol tekrar kapanabiliyor." diye konuştu.



Yalova, Kütahya, Eskişehir, Bilecik



Yalova, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te de kent merkezleri beyaza büründü. Belediye ekipleri yol açma ve tuzlama çalışması yapıyor.



Bilecik'te ayrıca 100 köy ile ulaşım sağlanamıyor.