Yurtta Kış

Elazığ'da iki gün etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 389 köy yolundan 224'ü açıldı.



İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı sonucunda kapanan köy yollarının açma çalışması sürüyor.



Kent genelinde kapanan 224 köyün yoluna ulaşım sağlanırken, kapalı olan merkezde 10, Alacakaya ilçesinde 4, Arıcak'ta 2, Baskil'de 9, Maden'de 4, Karakoçan'da 37, Keban'da 4, Kovancılar'da 46, Palu'da 24 ve Sivrice'de 25 olmak üzere 165 köy yolunda ise çalışmalar devam ediyor.



İl Özel İdaresi 70 araç ve 124 personelle köy yollarını ulaşıma açmak için çalışmalarına devam ediyor.



Şırnak



Şırnak Belediyesi de kar yağışı nedeniyle kent genelinde kaldırım temizleme ve tuzlama faaliyeti yapıyor.



İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Şırnak Belediye Başkanı olarak görevlendirilen Turan Bedirhanoğlu'nun talimatıyla oluşturulan kriz masasında, vatandaşlardan gelen ihbar ve şikayetler değerlendirilerek bunlara anında müdahale ediliyor.



Siirt



Siirt Valiliğinden yapılan açıklamada, gece Şirvan ilçesine bağlı Elmadalı köyünde doğum yapan ve kanaması olan bir kadın hastanın acilen müdahalesi gerektiğinin Valiliğe bildirilmesi üzerine İl Özel İdaresi ekiplerinin köye ambulansla yönlendirdiği belirtildi.



Gece saat 05.30 civarında bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin, hastaya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ekipler nezaretinde hastanın hastaneye sevk edilmesi için yola çıktığı kaydedilen açıklamada, ambulansın kar nedeniyle yoldan çıkarak şarampole kayması üzerine İl Özel İdaresi ekiplerinin ambulansı kaydığı yerden çıkardığı bildirildi.



Açıklamada, hastanın sabah 09.00 civarında hastaneye ulaştırılarak tedavi altına alındığı kaydedildi.