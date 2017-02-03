Yurtta Kış

Sivas'ta soğuk hava, yaşamı olumsuz etkiliyor.



Kent merkezi ve ilçelerde etkisini sürdüren soğuk hava nedeniyle bazı göl, ırmak ve şelaleler buz tuttu. Türkiye'nin en uzun nehri Kızılırmak'ın bazı bölümleri de buzla kaplandı.



İmranlı ilçesindeki Kızıldağ'ın güney yamaçlarından doğup Bafra Burnu'ndan Karadeniz'e dökülen Kızılırmak'ın, Eğri Köprü ve Karşıyaka mevkisi ile Hafik ilçesindeki bazı kısımları buz tuttu. Yüzeyi yaklaşık 10 santimetre buzla kaplanan nehirde, su seviyesinin düşüklüğü dikkati çekti.



Kent merkezine 5 kilometre uzakta bulunan Paşabahçe Mesire Alanı'ndaki şelale de soğuk havanın etkisiyle kısmen dondu. Karşıyaka Mahallesi'ndeki Serpincik Göleti de soğuk hava nedeniyle tamamen dondu.



Sızır Şelalesi buz tuttu



Sıcaklığın sıfırın altında 16 dereceye kadar düştüğü kentte, soğuk hava ilçelerde de yaşamı olumsuz etkiledi.



Gemerek ilçesine yaklaşık 25 kilometredeki Sızır Şelalesi, soğuk havanın etkisiyle buz tuttu.



Sızır Belde Belediye Başkanı Nevzat Göksu, yaz aylarında ziyaretçi akınına uğraşan şelalenin kışın da adeta görsel şölen sunduğunu söyledi.



Hava sıcaklığı sıfırın altında olmak üzere Altınyayla'da 24, Şarkışla ve Gemerek'te 22, İmranlı'da 21, Ulaş'ta 20, Kangal ve Yıldızeli'nde 18 derece ölçüldü.