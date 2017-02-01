Yurtta Kış

Mardin'de kar yağışı nedeniyle kent genelinde başlatılan kaldırım temizleme ve tuzlama çalışmaları kapsamında 238 ton tuz kullanıldı.



Mardin'de 4 gün önce başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.



İçişleri Bakanlığınca KHK kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Artuklu Belediyesi ekiplerince, kaldırımlarda ve yollarda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları devam ediyor.



Mardin Büyükşehir Belediyesine bağlı 6 küreme, 4 kamyon, 3 traktör kepçe, 6 büyük kepçe, 12 greyder, 2 traktör ile 103 kişilik ekip, cadde ve kaldırımları kardan temizledi.



Emniyet müdürlüğüne bağlı ekipler ise trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda zincirsiz araçlara yönelik denetim yaparken, belediye ekipleri ise trafik kazalarının önüne geçmek için 238 ton tuz kullandı.



Mardin Valisi Mustafa Yaman'ın talimatları doğrultusunda oluşturulan kriz masasında vatandaşlardan gelen ihbar ve şikayetler değerlendirilerek, ihbarlara anında müdahale ediliyor.



Mardin İl Sağlık Müdürü Mehmet Derviş, zor kış koşulları ve kar yağışına karşın ekiplerin il genelinde dağ bayır, şehir mahalle demeden çağrı merkezine düşen her yardım talebine anında müdahale ettiğini söyledi.



112 Acil Servis ekiplerinin yerinde ve zamanında yaptığı müdahalelerde Valilik ve Büyükşehir Belediyesinin karla mücadelede yaptığı hassas ve özverili çalışmalarının önemli rol oynadığını kaydeden Derviş, şunları kaydetti:



"Belediye çalışanlarımızın gece gündüz demeden yollarda kar birikmesine mahal bırakmayarak yaptıkları kar temizleme ve tuzlama çalışmaları, en başta sağlık ekiplerinin işlerini kolaylaştırıyor. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."