Yurtta Kış

Şanlıurfa'da buzlanma ve trafik kazaları nedeniyle ulaşıma tek taraflı kapatılan Şanlıurfa-Gaziantep otoyolu açıldı.

Yurtta Kış

Şanlıurfa'da buzlanma ve trafik kazaları nedeniyle ulaşıma tek taraflı kapatılan Şanlıurfa-Gaziantep otoyolu açıldı.

Şanlıurfa-Gaziantep otoyolunun 70. kilometresinde buzlanma nedeniyle aralarında tır, kamyon ve otomobilin bulunduğu 12 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasının ardından otoyol trafiğe kapatıldı.

Yaklaşık 4 saat tek taraflı ulaşıma kapatılan Şanlıurfa-Gaziantep otoyolu, araçların kaldırılması ve yolun temizlenmesinin ardından yeniden açıldı.

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