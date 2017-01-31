Yurtta Kış

Şanlıurfa'da yoğun tipi ve trafik kazaları nedeniyle ulaşıma kapanan Şanlıurfa-Diyarbakır karayolu, yeniden trafiğe açıldı.Kentte akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar nedeniyle Şanlıurfa-Diyarbakır yolunda 2 kişinin öldüğü yaklaşık 20 kişinin yaralandığı çok sayıda zincirleme trafik kazası meydana geldi.Kaza yapan araçları olay yerine gelen vinçlerle yol kenarına alan ekipler tuzlama çalışması başlattı.Özellikle GAP Havaalanı yakınlarında kar yağışının tipiye dönüşmesi ve zincirleme kazalar nedeniyle 5 saat önce ulaşıma kapanan karayolu, jandarma, polis ve karayolu ekiplerinin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.Bu arada, GAP Havalimanında uçuşları iptal edilen yolcuların ve Şanlıurfa Ceza İnfaz Kurumları Kampüsündeki görevlilerin kapanan karayolu nedeniyle kent merkezine gelemediği öğrenildi.