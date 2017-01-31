Yurtta Kış

Adıyaman'da etkili olan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.



Dün gece saatlerinde başlayan ve halen etkisini sürdüren kar yağışı ulaşımda aksamalara neden oldu.



Günlük yaşamı olumsuz etkileyen yağış nedeniyle gün içinde maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi.



Caddelerde kar küreme çalışmaları yürüten belediye ekipleri, kent merkezinde yolların kapanmaması için yoğun olarak mesai harcıyor.



Bu arada, etkili olan kar yağışı nedeniyle Adıyaman merkeze bağlı 29 köy yoluyla, Gerger ilçesinde 20, Sincik'te 14, Kahta'da 5 ve Çelikhan'da 2 köy yolu olmak üzere 70 köy yoluna ulaşım sağlanamıyor.



İl Özel İdaresine bağlı ekipler, köy yollarını açmak için çalışma yapıyor.



Şanlıurfa



Türkiye'de karın ender düştüğü kentlerin başında gelen Şanlıurfa'da da kar yağışı öğlenden sonra etkili oldu.



Etkili olan kar yağışı nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalar ve çok sayıda hasarlı trafik kazası meydana geldi.



Belediye ekipleri, kent merkezinde yolların kapanmaması için yoğun çaba harcıyor.



Meteorolojiden çığ uyarısı



Malatya, Elazığ, Tunceli, Bingöl ve Adıyaman'ın yüksek kesimleri için çığ tehlikesi uyarısı yapıldı.



Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, havanın Malatya'da aralıklarla hafif kar yağışlı, Elazığ ile Tunceli'nin doğu kesimlerinde ve Bingöl'de yoğun kar yağışlı, Adıyaman'da aralıklarla kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik beklenmediği bölgede, yüksek eğime sahip dik yamaçlarda, mevcut kar örtüsü üzerine yeni kar yağışı ile Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'de kuzey ve kuzeybatılı yönlerden yer yer esmesi beklenen kuvvetli rüzgarların çığ riski oluşturabileceği belirtildi.



Öte yandan bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma, don ve yer yer sis ile pus beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.