Yurtta Kış

Elazığ'da, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 317 köy yolundan 267'si ulaşıma açıldı.



İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, 26-27 Ocak'ta etkili olan kar yağışı dolayısıyla kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.



Çalışmalar neticesinde 317 köy yolundan 267'si ulaşıma açıldı. Ekiplerin, Ağın ve Baskil'de birer, Maden'de 4, Karakoçan'da 30, Kovancılar'da 7, Palu'da 5 ve Sivrice'de 2 olmak üzere, ilçelere bağlı 50 köy yolunun açılması için de çalışması sürüyor.