Yurtta Kış

Kentte kar yağışı nedeniyle 15 köy yolu ulaşıma kapandı.



Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, kentte 3 gündür aralıklarla devam eden kar yağışının gece saatlerinde etkisini artırdığı, yağışın bugün de gün boyu devam edeceği belirtildi.



Olumsuz hava şartları nedeniyle merkezde 3, ilçelerden Kaynaşlı'da 9 ve Yığılca'da 3 olmak üzere 15 köy yolunun ulaşıma kapandığı ifade edilen açıklamada, İl Özel İdaresine ait araçlarla ekiplerin yolları açmak için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.