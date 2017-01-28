Yurtta Kış

Siirt'te kar yağışı nedeniyle kapalı olan 180, Mardin'de 210 köy ve mezranın yolunu ulaşıma açma çalışması sürüyor.



Siirt'te etkisini artıran kar yağışı nedeniyle merkez ile Pervari, Eruh ve Şirvan ilçelerine bağlı 180 köy yolu ulaşıma kapandı.



İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Bülbül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kapanan köy yollarının açılması için tüm ekiplerin seferber edildiğini söyledi.



Yol açma çalışmalarında, grup yolları ile acil hasta, doğum, ölüm gibi durumlara öncelik verildiğine dikkati çeken Bülbül, "Gece don ve tipiye karşı sürücülerimizin zorunlu olmadıkları sürece yola çıkmamalarını istiyoruz. Kapanan köy yollarımızın bir an önce açılması için sabah saatlerinde itibaren harekete geçen ekiplerimiz çalışmalarını sürdürüyor." dedi.



Bülbül, Pervari Geçittepe mevkisinde kar kalınlığının 3 metreye ulaştığını sözlerine ekledi.



Kentte etkili olan kar nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması ve trafik akışının sağlanması amacıyla İçişleri Bakanlığınca Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında Siirt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın'ın talimatıyla kar temizleme çalışmalarına başlandı.



Siirt Belediyesi, 12 iş makinesi ve 100 kişilik ekiple kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Öte yandan kar yağışı nedeniyle gece kapanan Siirt-Batman karayolu, sabah saatlerinde yeniden ulaşıma açılırken, Siirt-Şırnak karayolu Breni Tepesi'nde tipi ve yağış nedeniyle araç geçişlerine izin verilmiyor.



Mardin



Mardin'de dün gece başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.



Ulaşımın güçlükle sağlandığı kentte, zincirsiz trafiğe çıkan birçok araç yolda kaldı.



İçişleri Bakanlığınca KHK kapsamında görevlendirme yapılan Mardin Büyükşehir Belediyesi ve Artuklu Belediyesi ekiplerince, ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgelerde kar temizleme ve tuzlama çalışmaları yürütülüyor.



Karayolları ve Mardin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kar yağışı sonucu ulaşıma kapanan 210 köy ve mezra yolunun yeniden ulaşıma açılması için çalışma yürütüyor.



KHK kapsamında Mardin Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Mustafa Yaman, ekiplerin yaptığı kumlama ve tuzlama çalışmalarını inceledi.



Vali Ozan Caddesi, Kabala Yolu ve Diyarbakır karayolu üzerinde kar temizleme çalışmalarını inceleyen Yaman, Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak, bütün ekiplerle vatandaşların hizmetinde olacaklarını belirtti.