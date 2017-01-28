Yurtta Kış

Zonguldak'ta etkili kar yağışı nedeniyle 91 köy ile ulaşım sağlanamıyor.



Zonguldak'ta etkisini artıran kar nedeniyle merkezde 10, Kozlu'da 13, Ereğli'de 40, Devrek 8, Gökçebey 6 ve Çaycuma'da 14 olmak üzere 91 köy yolu ulaşıma kapandı.



İl Özel İdaresine bağlı İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünün 25 ekiple sürdürdüğü yol açma çalışmalarında, grup yolları ile acil hasta, doğum, ölüm gibi durumlara öncelik veriliyor.



Öte yandan kar yağışı nedeniyle Zonguldak-Ankara ve Zonguldak-İstanbul istikametine uzun araçların geçişlerine izin verilmezken, yolda ilerlemekte güçlük çeken bazı araçların kaydığı görüldü.



Karayolları ekiplerinin tuzlama ve yol açma çalışması yaptığı güzergahlarda, trafik ekipleri de zincirsiz ya da kar lastiği bulunmayan araçların geçişine izin vermedi.