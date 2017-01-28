Yurtta Kış

Malatya'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 122 mahallenin yolu ulaşıma kapalı bulunuyor.



Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Akçadağ'da 10, Arapgir'de 41, Battalgazi'de 30, Darende'de 12, Hekimhan'da 10, Kale ve Pötürge ilçelerinde 6'şar, Doğanyol, Yeşilyurt ile Kuluncak'ta 2'şer ve Yazıhan'da 1 mahallenin yolu kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı.



Toplam bin 402 kilometrelik kapalı yolun ulaşıma açılması için 31 ekip iş makineleriyle çalışma yürütüyor.



Kuvvetli buzlanma ve don uyarısı



Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ve Bingöl için kuvvetli buzlanma ve don uyarısı yapıldı.





Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölgede Malatya ve Adıyaman'da havanın çok bulutlu, Elazığ hafif, Tunceli ve Bingöl'de ise kar yağışlı, öğleden sonra ise çok bulutlu geçmesi tahmin ediliyor.



Hava sıcaklığının 2 ila 4 derece arasında düşmesi beklenen bölgede, rüzgarın ise kuzeybatılı yönlerden kuvvette esmesi öngörülüyor.



Bölge genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması istendi.