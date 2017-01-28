Yurtta Kış

Kar yağışı nedeniyle kapanan Kilis-İslahiye ve Kilis-Hatay karayollarının yeniden ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.



Karayolları ekiplerince Kilis'i İslahiye ve Hatay'a bağlayan yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması yapılıyor.



İl Özel İdaresi görevlileri de bu yollarda kalan tır ve kamyonları iş makineleriyle kurtardı.



Polis ve jandarma ekipleri ise yolda mahsur kalan içinde kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda otomobili iterek çalıştırılmasına yardımcı oldu.



İl Genel Meclis Başkanı Metin Karakuş, AA muhabirine yapığı açıklamada, dün akşam saatlerinde başlayan ve etkisini artıran kar yağışı ve tipi yüzünden il genelinde bazı yolların tamamen kapandığını söyledi.



Ekiplerin yoğun tempoyla çalıştığını vurgulayan Karakuş, "Kilis-İslahiye ve Kilis-Hatay karayollarında zaman zaman ciddi sıkıntılar yaşıyoruz. Bu nedenle ekiplerimiz zorlanıyor. Ekiplerimiz kapanan yolların açılması çalışmalarının yanında yollarda mahsur kalan sivil ve kamu araçlarını da çekici yardımıyla kurtarıyor." diye konuştu.