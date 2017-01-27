Yurtta Kış

Elazığ'da etkili olan kar yağışı dolayısıyla 383 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.



İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, dünden itibaren etkili olan kar yağışı nedeniyle Elazığ merkezde 52, Ağın ilçesinde 8, Alacakaya'da 4, Arıcak'ta 11, Baskil'de 14, Maden'de 37, Karakoçan'da 87, Keban'da 13, Kovancılar'da 71, Palu'da 36 ve Sivrice'de 50 olmak üzere toplam 383 köy yolu ulaşıma kapandı.



Ekipler kapanan yolları açmak için aralıksız çalışıyor.



Öte yandan, Elazığ Belediyesi ekipleri de kent merkezinde kar küreme çalışmalarını sürdürüyor.