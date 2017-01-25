Yurtta Kış

Kanun Hükmünde Kararname (KHK) kapsamında görevlendirme yapılan Siirt Belediyesi, etkili olan kar yağışı nedeniyle 180 kişilik ekiple kar temizleme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.



Kentte etkili olan kar yağışı nedeniyle herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması ve trafik akışının sağlanması amacıyla KHK kapsamında Siirt Belediye Başkan Vekili olarak görevlendirilen Vali Yardımcısı Ceyhun Dilşad Taşkın'ın talimatıyla, temizlik çalışmalarına başlandı. Geçmiş yıllara oranla 3 kat artırılan ekipler, kar küreme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.



Siirt Belediyesi, ilk defa kent merkezinde Emniyet Müdürlüğü ile hareket ederek kurulan kar koordinasyon merkezinde ortak çalışma yürütüyor. Belediye ekipleri kaldırımlarda kar temizleme çalışmalarını yürütürken, trafik ekipleri de trafik akışını sağlamada sürücülere yardımcı oluyor.



İl Özel İdaresi ve karayolları ekiplerine de destek vermek için hazır bekleyen belediye, kapanan köy yolların açılması konusunda ihtiyaç duyulması halinde 17 iş makinesini hazır tutuyor.



Siirt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Nasih Oran, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Siirt'e kar yağışıyla sokaklarda ve kaldırımlarda kar temizleme çalışmaları için 180 kişilik karla mücadele ekibinin çalışmalarını yürüttüğünü söyledi.



Kentte kar yağışının sabah saatlerine kadar sürmesini beklediklerini dile getiren Oran, şöyle konuştu:





"Karla mücadele ekibimiz tamamen hazırdır. Başkanımızın talimatıyla ve destek hizmetlerinin bize verdiği destekle inşallah karla mücadelede hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak. Sabaha kadar kar yağışı bekleniyor. Biz de ekiplerimizle beraber duruma göre çalışmalarımıza aralıksız devam edeceğiz."





Fen İşleri Ekip Amiri Bahattin Elçi ise şehir içi yollarda kış hazırlıklarını yaptıklarını, yağış durumuna göre ekiplerin yollara çıkıp tuzlama yapacaklarını kaydetti.