Yurtta Kış

Meteorolojiden Malatya, Adıyaman, Elazığ, Tunceli ve Bingöl için buzlanma ve don uyarısı yapıldı.



Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Malatya, Elazığ, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl'ü kapsayan bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



Hava sıcaklıklarında 2-4 derecelik artış beklenen bölgede, rüzgar değişik yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette esecek.



Bölge genelinde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don ile yer yer sis ve pus beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı yetkililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerekiyor.



Adıyaman



Çelikhan ilçesinde belediye ekipleri, yoğun kar yağışının ardından ilçe merkezindeki karları temizleme çalışmalarına başladı.



Belediye Başkan Yardımcısı Orhan Altınışık'ın koordine ettiği ekipler, Cumhuriyet Meydanında biriktirdikleri karı kepçelerle kamyonlara yükleyerek ilçe dışına çıkardı. Trafik ekipleri de trafik akışının olduğu meydanda belediyenin çalışmalarına yardımcı oldu.



Altınışık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye ekiplerinin kar temizleme çalışmalarına başladığını ve ilçenin ana ve ara caddelerindeki tüm karların toplanılarak ilçe dışına taşınacağını söyledi.



İlçenin Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin en çok kar alan ilçesi olduğunu aktaran Altınışık, "Bu yıl da ilçeye son yılların en çok karı yağdı. Ekiplerimiz ana ve ara caddelerde kar yığınlarını topladı. Şimdi ise iş makineleri ve kamyonlarımızla kar yığınlarını ilçe dışına taşıyoruz." dedi.