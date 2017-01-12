Yurtta Kış

Uşak'ta etkili olan kar yağışı dolayısıyla 144 köy yolu ulaşıma kapandı.



Uşak Valisi Ahmet Okur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün öğle saatlerinde etkili olan kar yağışının hayatı olumsuz etkilediğini söyledi. Ulaşımda zaman zaman aksamalar yaşandığını ifade eden Vali Okur, "Merkez ilçemizde 58, Banaz'da 28, Eşme'de 30, Karahallı'da 6, Sivaslı'da 8, Ulubey'de 14 olmak üzere toplam 144 köy yolumuz ulaşıma kapalı, özel idare ve kara yollarına bağlı ekiplerimiz köy yollarını ulaşıma açmak için aralıksız çalışıyor." dedi.



Şehirler arası yolların ulaşıma açık olduğunu kaydeden Okur, sürücülerin trafikte daha dikkatli seyretmesi konusunda uyardı.



Meteoroloji yetkilileri ise kar yağışının sona erdiği ilde sıcaklıkların sıfırın altına düşmesi nedeniyle buzlanma yaşanabileceğini bildirdi.



Karayolları 25. Şube Şefi Tuncay Güney ise ekiplerin karla mücadeleye aralıksız sürdürdüğünü belirterek,"Ekiplerimiz aralıksız karla mücadele ediyor." diye konuştu.