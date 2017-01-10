Yurtta Kış

Denizli-Antalya karayolunda kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşım aksıyor.



Karayolunun Cankurtaran mevkisinde sabahtan itibaren etkisini artıran kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle maddi hasarlı kazalar meydana geldi. Karayolları ekiplerinin kar küreme ve tuzlama çalışması yaptığı yolda, ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor.



Trafik ekipleri, Bağbaşı ile Cankurtaran mevkilerindeki kontrol noktalarında, zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor. Yolda kalan araçlara çekicilerle yardımcı olunuyor.



Bu arada, bazı vatandaşlar, yolda kalan araçlar için zincir satmaya başladı. Satış yapan Hasan İmal, zincir takmayı bilmeyenlere de yardımcı olduklarını söyledi.



Öte yandan, Denizli Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Acıpayam, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çameli, Çardak, Çivril, Honaz, Kale, Sarayköy, Serinhisar ve Tavas ilçelerinde karla mücadele çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Çalışmalarda, 15 greyder, 12 kar bıçağı, 10 kepçe ve 2 loder kullanılıyor.