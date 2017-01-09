Yurtta Kış

Malatya'da özellikle ilçelerde etkili olan kar yağışı, yaşamı olumsuz etkiledi.



Alınan bilgiye göre, Kayseri'den Malatya'nın Hekimhan ilçesindeki demir madenine patlayıcı götürdüğü belirtilen 2 kamyonet, kar ve tip nedeniyle Darende-Hekimhan Ayvalı mevkisinde kayarak yoldan çıktı.



Telefonla yardım isteyen araç sürücüleri, Darende Belediyesi ekiplerince iş makineleriyle bulundukları yerden çıkarıldı. Kurtarılan araçlar Hekimhan'daki madene doğru hareket etti.



Öte yandan tipi ve buzlanma nedeniyle Hekimhan ilçesi ile Darende arasındaki yol, jandarma ve Malatya Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından sabah saat 06.00'ya kadar ulaşıma kapatıldı.



Ekiplerin sabah saatlerinde yol açma çalışmasına başlayacağı öğrenildi.



Malatya'da 128 mahalleye ulaşım sağlanamıyor



Malatya'da yüksek kesimlerde ve ilçelerde kar yağışı nedeniyle 128 mahalleye ulaşım sağlanamıyor.



Büyükşehir Belediyesi Altyapı Koordinasyon Merkezinden (AYKOME) yapılan yazılı açıklamaya göre, Akçadağ'da 13, Arapgir'de 10, Arguvan'da 9, Battalgazi'de 5, Darende'de 15, Doğanşehir'de 7, Doğanyol'da 6, Hekimhan'da 13, Kale'de 3, Kuluncak'ta 21, Pütürge'de 16, Yazıhan'da 3, Yeşilyurt'ta 7 olmak üzere toplam 128 mahallenin yolu ulaşıma kapandı.



Yolların ulaşıma açılması için 31 ekip, iş makineleriyle çalışma yürütüyor.