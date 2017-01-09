Tokat'ta yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapanan D-100 karayolunun Reşadiye-Niksar bölümü, ekiplerce yapılan kar temizleme çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.
Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı bölgede, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerince D-100 karayolunun Reşadiye-Niksar bölümünde 4 saat süren kar temizleme çalışmasının ardından yolda yeniden ulaşım sağlanmaya başlandı.
Kar yağışının aralıklarla devam ettiği güzergahta Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor.
Yurtta Kış
Tokat'ta yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapanan D-100 karayolunun Reşadiye-Niksar bölümü, ekiplerce yapılan kar temizleme çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.
Tokat'ta yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapanan D-100 karayolunun Reşadiye-Niksar bölümü, ekiplerce yapılan kar temizleme çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.
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