Yurtta Kış

Tokat'ta yoğun kar yağışı sebebiyle ulaşıma kapanan D-100 karayolunun Reşadiye-Niksar bölümü, ekiplerce yapılan kar temizleme çalışmalarının ardından trafiğe açıldı.



Kar kalınlığının 50 santimetreye ulaştığı bölgede, Karayolları ve İl Özel İdaresi ekiplerince D-100 karayolunun Reşadiye-Niksar bölümünde 4 saat süren kar temizleme çalışmasının ardından yolda yeniden ulaşım sağlanmaya başlandı.



Kar yağışının aralıklarla devam ettiği güzergahta Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Şubesi ekipleri zincirsiz araçların geçişine izin vermiyor.