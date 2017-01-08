Yurtta Kış

Kütahya'da en düşük hava sıcaklığı sıfırın altında 15 derece olarak ölçülürken il genelinde zirai don uyarısı yapıldı.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan verilere göre, Kütahya kent merkezinde en düşük hava sıcaklığı sabaha karşı sıfırın altında 15 derece olarak ölçüldü.



İl genelinde zirai don uyarısı yapılırken, seracılıkla uğraşan üreticilerden dona karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.



Öte yandan, Kütahya'nın Domaniç ilçesi ile Bursa'nın İnegöl ilçeleri arasındaki kara yolunda kar yağışı, tipi ve buzlanma nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanıyor.