Yurtta Kış

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle çiftlikte mahsur kalan 4 kişi, Afet ve Acil Durum (AFAD) İl Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.



Alınan bilgiye göre, Akkayrak köyü Adatarlalar mevkisinde hayvan çiftliği bulunan H.Y, kar yağışının etkisiyle Kocabaş Çayı'nın su seviyesinin yükselip taşması üzerine beraberindeki 3 kişi ile mahsur kaldı. Telefonla AFAD'a ulaşan H.Y, yetkililerden yardım talebinde bulundu.



İhbar üzerine harekete geçen Çanakkale AFAD Arama ve Kurtarma Ekibi, yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle zor anlar yaşadı.



İl Özel İdaresi ekiplerinin de destek verdiği çalışmayla bölgede mahsur kalan 4 kişi bulundukları çiftlikten kurtarıldı.



Biga Jandarma Komutanlığına götürülen vatandaşlar daha sonra sağlık kontrolünden geçirildi.