Yurtta Kış

İstanbul'da etkisini artıran ve yüksek kesimlerde yarım metreye ulaşan kar yağışı, tarihi ve turistik mekanlarda güzel görüntüler oluştururken, çocuklar da karın keyfini oynayarak çıkardı.



Tüm yurdu etkisi alan kar, dün akşam saatlerinden itibaren İstanbul'a da yağmaya başladı. Etkisini artırarak tipiye dönüşen kar yağışının, 11 Ocak Çarşamba gününe kadar aralıklarla devam etmesi bekleniyor.



Kar kalınlığı kent içinde yaklaşık 15-20, yüksek kesimlerde yarım metreye kadar ulaşırken, tüm kent beyaza büründü.



Kar, Taksim Meydanı, Kız Kulesi, Sultanahmet Camisi, Süleymaniye Camisi, Galata Köprüsü, Ayasofya Müzesi, Topkapı Sarayı ve Galata Kulesi gibi tarihi ve turistik mekanlarda güzel görüntüler oluşturdu.



Güzel manzarayı fırsat bilen turistler ve fotoğraf tutkunları, cep telefonu ve fotoğraf makineleriyle anı ölümsüzleştirdi.



Kar, hafta sonu olması sebebiyle özellikle çocuklar için eğlenceye dönüştü. Aileleriyle park ve sokaklarda kardan adam yapıp, kar topu oynayan çocuklar kar yağışının keyfini çıkardı.



İstanbul Boğazı'nda tipi nedeniyle görüş mesafesi düşerken, bazı vatandaşlar kar altındaki sahil şeridinde kar topu oynadı, yürüyüş yaptı.



Galata Köprüsü'nde kar yağışına ve tipiye rağmen balık tutmaya çalışan bazı vatandaşlar da teneke içinde ateş yakarak, ısınmaya çalıştı.



Ana arterlerde sorun yaşanmıyor



Birkaç gün öncesinden yoğun kar yağışının etkili olacağının duyurulmasına rağmen özellikle dün araçlarıyla yola çıkan bazı vatandaşlar zor anlar geçirirken, bugün ana arterlerde trafikte çok fazla sorun yaşanmıyor.



Kar yağışının hafta sonuna denk gelmesi dolayısıyla öğrenci servislerinin görev yapmaması ve vatandaşların toplu taşıma araçlarına yönelmesi trafiği de rahatlattı.



AKOM'dan alınan bilgiye göre, İstanbul genelinde trafik yoğunluğu yüzde 30 olurken, ana arterlerin yüzde 80'i açık görülüyor.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri, trafiğin aksamaması için TEM otoyolu, D100 karayolu ve diğer ana güzergahlarda çalışmalarını sürdürüyor.



Bu arada, Kadıköy'de bazı ağaçlar, karın ağırlığına dayanamayarak devrildi.