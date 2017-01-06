Yurtta Kış

Adıyaman'ın Sincik ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı ve yollarda meydana gelen aşırı don nedeniyle ilçe Hıfzıssıhha Kurulu kararı çerçevesinde ilçe genelinde eğitim gören öğrenciler için bugün tatil kararı aldıklarını söyledi.



Bu arada kar yağışı nedeniyle bazı köy yollarının kapandığı, yol açma çalışmalarının ise devam ettiği öğrenildi.



Yetkililer, aşırı buzlanma nedeniyle sürücülerin dikkatli olmalarını istiyor.