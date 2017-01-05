Yurtta Kış

Kastamonu'da kar yağışı nedeniyle 45 köy yolu ulaşıma kapandı.



AA muhabirinin Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden aldığı bilgiye göre, özellikle şehrin yüksek rakımlı bölgelerinde etkili olan kar yağışı, köy yollarında ulaşımda aksamalara yol açıyor.



Kar nedeniyle ulaşıma kapanan 91 köy yolundan 46'sı ekiplerin gün boyu süren çalışmaları sonucu ulaşıma açıldı.



Ekipler, ulaşıma kapalı 45 köy yolunun açılmasını için çalışmalarını sürdürüyor.