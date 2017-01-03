GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
Karla kaplanan yoldan detay
Kedilerden görüntüler
Meram Bağları görüntüleri
Meram Deresi
Tarihi Meram Köprüsü KONYA - Konya'da etkili olan kar yağışı Meram Bağları'nda güzel görüntülerin oluşmasına neden oldu.
Yurtta Kış
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ : Karla kaplanan yoldan detay Kedilerden görüntüler Meram Bağları görüntüleri Meram Deresi Tarihi Meram Köprüsü KONYA - Konya'da etkili olan kar yağışı Meram Bağları'nda güzel görüntülerin oluşmasına neden oldu.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ :
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