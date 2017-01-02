Yurtta Kış

Antalya'yı Konya'ya bağlayan Akseki-Seydişehir karayolunda kar yağışı nedeniyle ağır tonajlı araçların trafiğe çıkmasına izin verilmiyor.



Akseki-Seydişehir karayolunun 1825 metre rakımlı Alacabel mevkisinde kar yağışı, ulaşımı olumsuz etkiliyor.



Akseki bölge trafik ekipleri, Akseki kavşağından itibaren ağır tonajlı araçların geçişine izin vermiyor. Sürücüler, dinlenme tesislerine yönlendiriliyor. Karayolları ekipleri, iş makineleri ve kar püskürtme araçlarıyla yolun trafiğe kapanmaması için aralıksız çalışıyor.