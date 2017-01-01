Yurtta Kış

Bilecik'in Pazaryeri ilçesine bağlı bir köyde vefat eden 80 yaşındaki Rahime Sevim'in cenazesi, 1,5 metreyi bulan kar nedeniyle güçlükle toprağa verildi.



Bin 100 rakımlı Bozcaarmut köyünde yaşamını yitiren Sevim'in cenaze işlemleri için tüm ekipler adeta seferber oldu.



Sağlık ekipleri, kar kalınlığı 1,5 metreyi bulan köye, cenaze defin raporu için sabah saatlerinde paletli ambulansla ulaştı. Ardından İl Özel İdaresi ekipleri kapalı köy yolunu yoğun çalışma sonucu iş makineleriyle açtı.



Köylüler de mezarlık yolundaki karları iş makinesi yardımıyla küredi. Ekiplerin ve köylülerin yoğun çalışmaları sonucu işlemlerin tamamlanması sonucu Sevim'in cenazesi toprağa verildi.