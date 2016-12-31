Yurtta Kış

Karabük'te, etkili olan kar yağışı yüzünden 67 köyle ulaşım sağlanamıyor.



Kentte sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı aralıklarla devam ediyor.



Kar yağışı nedeniyle merkezde 7, ilçelerden Eflani'de 15, Eskipazar'da 10, Ovacık'ta 12, Safranbolu'da 13 ve Yenice'de 10 olmak üzere toplam 67 köy yolu ulaşıma kapandı.



Merkez ve 5 ilçede oluşturulan 16 ekiple yolların ulaşıma açılması çalışmaları devam ediyor.



Öte yandan, Karabük'ü Bartın'a bağlayan karayolunda sürücüler güçlükle ilerleyebiliyor. Trafik ekipleri de sürücüleri yola zincirsiz çıkmamaları konusunda uyarıyor.