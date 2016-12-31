Yurtta Kış

Adana'nın Aladağ ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle, ormanlık alanda iki kişi mahsur kaldı.



Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçedeki kar yağışı nedeniyle hayatın olumsuz etkilendiğini söyledi.



İki kişinin ormanlık alanda kaybolduğu bilgisine ulaştıklarını belirten Akgedik, şunları kaydetti:



"Abdulbakiler Mahallesi Kilise Ören mevkisi yakınlarındaki ormanlık alanda 2 kişi mahsur kaldı. Kaybolan kişilerin çoban olmadığını, bölgede define arayan yabancı kişilerin olduğunu tahmin ediyoruz. AFAD ekipleri yolda. Ekiplerden birini oraya göndereceğiz. Jandarma, olumsuz hava koşulları ve bölgeye araç yolu olmadığı için olay yerine ulaşamıyor. Burası mahalleye yaklaşık 7 kilometre uzaklıkta, yürümek gerekiyor. Şu an AFAD ekiplerini bekliyoruz. O bölgede kar kalınlığı 1,5-2 metreyi buldu, dolayısıyla bölgeye ulaşılamıyor."



Kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor



İlçede son bir haftadır etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor.



Kar nedeniyle evinin çatısı çöken Abdil Şahin (77), en son 1997 yılında böyle bir kar yağışı gördüğünü belirtti.



Evlerinin çatısının çöktüğünü anlatan Şahin, "Sürekli kar yağdığından çatı dayanamadı. Bu şekilde belediyeye intikal eden 12 ihbar var. Tüm ekipler vatandaşlara yardımcı olmaya çalışıyor." dedi.



Öte yandan kar yağışının devam ettiği ilçede, Büyükşehir Belediyesi ve Karayolları Müdürlüğü ekipleri yol açma çalışmalarını sürdürüyor.



Ekipler, Hasandede Geçidi'nde zinciri olmayan araçların geçişine izin vermiyor, ulaşım kontrollü sağlanıyor.