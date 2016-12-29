Yurtta Kış

Bursa Yenişehir Havalimanı'na iniş yapması gereken bir yolcu uçağı, sis nedeniyle Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.



Yenişehir Havalimanı Müdürü Recep Pak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Trabzon-Bursa seferini yapan ve saat 15.30'da inmesi gereken tarifeli yolcu uçağının 1 saat rötarlı geldiğini söyledi. Pistte iniş için herhangi bir sorun bulunmadığını ifade eden Pak, "Havadaki dikey sis nedeniyle uçak 3 kez deneme yaptı ancak pas geçmek zorunda kaldı. Bunun üzerine uçak Ankara Esenbğa Havalimanına yönlendirildi." dedi.



Pak, uçağın Esenboğa'ya başarıyla indiğini sözlerine ekledi.