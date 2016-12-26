Yurtta Kış

Karaman'da yaklaşık 1 metreyi bulan kar, bir halı sahanın çatısını çökertti.



Alınan bilgiye göre, Zembilli Ali Efendi Mahallesi, Zembilli Kur'an kursu bahçesi içerisinde bulunan halı sahanın çatısı kar kütleleri yüzünden çöktü.Halı sahada büyük hasar oluşurken, yaralanan olmadı. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi aldı.