Yurtta Kış

SİVAS/ Sivas ve Kırıkkale'de yoğun kar yağışı nedeniyle 12 köy yolu ulaşıma kapandı.



Sivas İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle Gürün ilçesinde 7 köy yolu ulaşıma kapandı.



İl Özel İdaresi ekipleri, merkez ve ilçelerde 32 greyder, 11 dozer, 28 destek aracı, 19 yükleyici, 8 kar bıçaklı kamyon, 3 rotatif ve 211 personel ile karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.



Kırıkkale Valiliği İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, kar yağışı nedeniyle Çelebi ilçesinde de 5 köy yolu ulaşıma kapandı.



İl Özel İdaresi ekipleri yolları ulaşıma açmak için başlattığı çalışmalar devam ediyor.