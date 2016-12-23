Yurtta Kış

Üç gündür yağan kar ve tipi nedeniyle çekici türü araçlara kapatılan Seydişehir-Antalya yolunun ulaşıma açıldığı bildirildi.



Yoldaki kar ve tipinin neden olduğu buzlanma sonrası karayolları ve bölge trafik ekipleri gece boyunca yolda kalan araçları kurtarabilmek için çalışma yaptı. Karın durmasıyla karayolları ekipleri özellikle 1825 rakımlı Alacabel mevkiinde kürüme ve tuzlama çalışması yaptı.



Karayolları ekiplerinin yol açma çalışmalarının tamamlanmasından sonra Seydişehir'de bekletilen çekici türü araçların bölge trafik ekiplerinin eskortluğunda Alacabel'den geçişlerine izin verildi.