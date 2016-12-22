Yurtta Kış

Kilis'te etkili kar yağışı nedeniyle kapanan Kilis-İslahiye ve Kilis-Hatay karayolunun açılması için İl Özel İdaresi ekiplerince başlatılan çalışmalar sürüyor.



İl Genel Meclis Başkanı Metin Karakuş, AA muhabirine yapığı açıklamada, dün gece etkisini artıran kar ve tipi sonrası yolların tamamen kapandığını belirtti.



Karakuş, ekiplerin gece gündüz demeden yoğun tempoyla çalıştıklarını ifade ederek, "Kilis-İslahiye ve Kilis-Hatay Karayolu Gülbaba Tahta Köprü arasında ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Kar kalınlığının 2 metreye ulaştığı alanlar var bu nedenle ekiplerimiz zorlanıyor."



Karakuş, kapanan yolların açılması çalışmalarının yanında yollarda mahsur kalan sivil ve kamu araçlarının da kurtarıldığını sözlerine ekledi.