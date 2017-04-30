Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta bugün hava durumu şöyle.



Yurdun kuzeybatı ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bilecik, Kütahya, Bolu, Karabük, Çankırı, Bingöl, Muş ve Bayburt çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz kıyıları ile Trakya kesiminde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının güney ve iç kesimlerde artarak mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle güney ve batı, Karadeniz ile güneydoğu kesimlerde kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 27



İstanbul: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 23



İzmir: Az bulutlu ve açık 28



Bursa: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı bulutlu 28



Adana: Az bulutlu ve açık 33



Antalya: Az bulutlu ve açık 26



Samsun: Az bulutlu 18



Trabzon: Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı yer yer çok bulutlu 20



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 17



Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 26



(İHA)