Yapılan son değerlendirmelere göre, yurtta hava durumu bugün şöyle. Yurdun genelinin az bulutlu ve açık, zamanla iç ve doğu kesimlerin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Kahramanmaraş, Osmaniye, Sivas, Kayseri, Tokat, Erzurum, Bingöl, Ardahan ve Adıyaman çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın kuzey kesimleri ile Düzce çevrelerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın ise genellikle batı ve güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu ve açık 23



İstanbul: Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimleri yer yer puslu ve sisli 22



İzmir: Az bulutlu ve açık 28



Adana: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu 30



Bursa: Az bulutlu ve açık 26



Antalya: Az bulutlu ve açık 27



Samsun: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu 16



Trabzon: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu 16



Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 17



Diyarbakır: Parçalı, zamanla çok bulutlu 25



(İHA)