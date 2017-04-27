Yurtta Hava Durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun az bulutlu ve açık, güneybatı kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun az bulutlu ve açık, güneybatı kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde artarak, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Az bulutlu 22
İstanbul: Az bulutlu ve açık 21
İzmir: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 25
Adana: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 30
Bursa: Az bulutlu ve açık 25
Antalya: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 25
Samsun: Az bulutlu ve açık 15
Trabzon: Az bulutlu ve açık 15
Erzurum: Az bulutlu ve açık 16
Diyarbakır: Az bulutlu 24
(İHA)