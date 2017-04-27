Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun az bulutlu ve açık, güneybatı kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Yurt genelinde yağış beklenmiyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının yurt genelinde artarak, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.



Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu 22



İstanbul: Az bulutlu ve açık 21



İzmir: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 25



Adana: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 30



Bursa: Az bulutlu ve açık 25



Antalya: Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu 25



Samsun: Az bulutlu ve açık 15



Trabzon: Az bulutlu ve açık 15



Erzurum: Az bulutlu ve açık 16



Diyarbakır: Az bulutlu 24 - İSTANBUL