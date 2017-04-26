Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde yağış beklenmiyor. Kuzeydoğu ile güneybatı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte hafif sis bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde 2 ila 6 derece artacak ve mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu 18



İstanbul: Az bulutlu 19



İzmir: Parçalı ve az bulutlu 23



Adana: Az bulutlu



Antalya: Parçalı ve az bulutlu 24



Samsun: Az bulutlu 13



Trabzon: Parçalı ve az bulutlu 14



Erzurum: Az bulutlu 13



Diyarbakır: Az bulutlu 21 - İSTANBUL