Yurtta Hava Durumu
Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars, Ardahan ve Van çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, öğle saatlerinde Adana’nın kuzey, Kahramanmaraş’ın batı kesimlerinin, gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve yer yer...
Yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Kars, Ardahan ve Van çevrelerinin hafif sağanak yağışlı, öğle saatlerinde Adana'nın kuzey, Kahramanmaraş'ın batı kesimlerinin, gece saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzeybatı kesimlerde hissedilir derecede (6 ila 10 derece) olmak üzere iç ve batı kesimlerde artacağı, kuzeydoğu kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı bekleniyor. Rüzgar, genellikle güneyli, Karadeniz kıyıları ile Marmara'nın kuzeyinde doğulu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve az bulutlu 19
İstanbul: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 21
İzmir: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 21
Bursa: Az bulutlu 24
Adana: Parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 22
Antalya: Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu 20
Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 13
Trabzon: Parçalı çok bulutlu ve sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı 14
Erzurum: Çok bulutlu 13
Diyarbakır: Parçalı bulutlu 20 - İSTANBUL