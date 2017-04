Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Muş ve Şırnak çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; bugün öğle saatlerinden sonra İstanbul'un batısı, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Balıkesir'in batı kıyılarında kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi meydana geleceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıkuzey kesimlerde 2 ila 6 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgarın, genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege, Kuzey Ege, Marmara'nın güneyinde kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.



Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı 20



İstanbul: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı (Yağışların bugün öğle saatlerinden itibaren batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.) 22



İzmir: Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 23



Adana: Parçalı yer yer çok bulutlu 22



Antalya: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 18



Samsun: Parçalı yer yer çok bulutlu 19



Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu 21



Erzurum: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı 14



Diyarbakır: Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 20 - İSTANBUL