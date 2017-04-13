Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Uşak ve Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Antalya, Karaman ve Konya'nın güney çevrelerinde kuvvetli, yer yer çok kuvvetli (21-75 mm) olması bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacak, doğu bölgelerde 3 ila 6 derece azalacak. Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu, yurdun doğu kesimlerinde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 Km/sa) esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı, zamanla çok bulutlu, güney çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak yağışlı 17



İstanbul: Parçalı bulutlu 17



İzmir: Parçalı ve çok bulutlu 22



Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı (Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor) 19



Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı (Yağışların akşam saatlerinden sonra kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor) 20



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 14



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı 16



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 7



Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı (Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor) 16 - İSTANBUL