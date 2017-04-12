Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu bugün şöyle. Yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Kırşehir ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur...

Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre yurtta hava durumu bugün şöyle. Yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Kırşehir ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Hatay çevrelerinde kuzeydoğudan kuvvetli olarak (40-70 Km/sa) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı, zamanla çok bulutlu 17

İstanbul: Az bulutlu 17

İzmir: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu 20

Bursa: Az bulutlu 20

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 24

Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22

Samsun: Parçalı bulutlu 17

Trabzon: Parçalı bulutlu 14

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 13

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 20

(İHA)

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