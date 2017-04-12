Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun güney, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Muğla, Denizli, Afyonkarahisar, Kırşehir ve Diyarbakır çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının kuzey ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinde Hatay çevrelerinde kuzeydoğudan kuvvetli olarak (40-70 Km/sa) esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı, zamanla çok bulutlu 17



İstanbul: Az bulutlu 17



İzmir: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu 20



Bursa: Az bulutlu 20



Adana: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 24



Antalya: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 22



Samsun: Parçalı bulutlu 17



Trabzon: Parçalı bulutlu 14



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu 13



Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak yağışlı 20 - İSTANBUL