Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile zamanla güneybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Muş ve Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Erzincan, Tunceli, Iğdır, Van ve Bingöl çevrelerinin yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz'de yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte sabah saatlerinde İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da hafif yer yer orta kuvvette zirai don olayı bekleniyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 15



İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 17



İzmir: Parçalı ve az bulutlu 22



Adana: Parçalı bulutlu 25



Antalya: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu 22



Samsun: Parçalı çok bulutlu 14



Trabzon: Parçalı çok bulutlu 11



Erzurum: Parçalı çok bulutlu ve aralıklı hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı 7



Diyarbakır: Parçalı bulutlu 18 - İSTANBUL