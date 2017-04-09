Yurtta Hava Durumu

Kuzey ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak



Yapılan son değerlendirmelere göre, kuzey ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacak yağışların Diyarbakır, Şırnak, Siirt, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Antalya ve körfezinde kuzeyli yönlerden, Doğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden kuvvetlice (30-60km/sa) esmesi bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı kuzey, iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar, iç ve doğu kesimlerde güney ve güneybatı, batı kesimlerde kuzey ve kuzeybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (30-60 Km/saat) olarak esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu 10



İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve hafif yağmur ve sağanak yağışlı 13



İzmir: Parçalı bulutlu 20



Adana: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde iç kesimleri hafif sağanak yağışlı



23



Antalya: Parçalı bulutlu 20



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 10



Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10



Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 7



Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14



(İHA)