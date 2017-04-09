Meteorolojiden 5 İlimiz İçin Zirai Don Uyarısı

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölgede yarın sabah saatlerine kadar havanın Elazığ, Malatya ve Adıyaman'da çok bulutlu, yer yer etkili aralıklı sağanak yağışlı, Bingöl ve Tunceli'de çok bulutlu, yer yer etkili gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimlerde ise kar ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

SICAKLIKLAR 1-2 DERECE DÜŞECEK

Sıcaklıklarda 1-2 derece düşüş beklenen bölgede, rüzgarların batılı yönlerden orta kuvvette, yer yer kuvvetli eseceği öngörülüyor.

ZİRAİ DON UYARISI



Malatya, Elazığ, Tunceli ve Bingöl ile Adıyaman'ın Çelikhan, Sincik ve Tut ilçeleri için hafif yer yer orta şiddette zirai don riski bulunan bölgede sabah saatlerinde sis ve pus da bekleniyor.

Açıklamada, zirai faaliyetlerle uğraşan üreticilerin zirai dona karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu 10

İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve hafif yağmur ve sağanak yağışlı 13

İzmir: Parçalı bulutlu 20

Adana: Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde iç kesimleri hafif sağanak yağışlı 23

Antalya: Parçalı bulutlu 20

Samsun: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu 10

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 10

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı 7

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı 14