Yurtta Hava Durumu

Yapılan son değerlendirmelere göre, Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinin yağmurlu, Artvin'in iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Parçalı ve az bulutlu 3



İstanbul: Parçalı ve az bulutlu 7



İzmir: Parçalı ve az bulutlu 11



Adana: Parçalı ve az bulutlu 15



Antalya: Parçalı ve az bulutlu 17



Samsun: Parçalı ve çok bulutlu 9



Trabzon: Çok bulutlu 8



Erzurum: Parçalı ve az bulutlu -6



Diyarbakır: Parçalı ve az bulutlu 9 - İSTANBUL